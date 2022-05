GPU : la GeForce RTX 4090 franchirait la barrière des 100 tflops

La matrice, c’est maintenant ? Quand on voit ce qu’est capable d’afficher une PS5 ou une Xbox Series X (démo Matrix et Hellblade 2 sous Unreal Engine 5 notamment), on peine désormais à imaginer ce que pourrait donner une machine encore 10 fois plus puissante. Il va pourtant nous en falloir de l’imagination puisque si l’on en croit le leaker kopito7kimi, la GeForce RTX 4090 serait la première carte graphique à passer la barre des 100 tflops (contre 10 tflops pour la PS5 et 12 tflops pour la Series X) !

100 tflops, c’est aussi 2,5 fois plus puissant que les 40 tflops de la GeForce RTX 3090 Ti (voir tableau ci-dessus). Tout simplement incroyable ! De tels niveau de performances permettent d’entrevoir des jeux en VR voire des métavers au rendu hyper réaliste… encore faudra t-il que ce GPU surpuissant soit disponible lors de son lancement prévu dans quelques mois, ce qui est loin d’être gagné au vu de la pénurie actuelle. Impossible aussi de passer sous silence la dépense énergétique hors norme de ce type de carte (600 W!). La facture va s’envoler autant que les perfs !