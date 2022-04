Amazon : le cours de l’action s’effondre alors que la société publie des pertes trimestrielles

Amazon a publié des résultats très mitigés pour son premier trimestre 2022, avec notamment des pertes trimestrielles de 3,84 milliards de dollars, ce qui n’était plus arrivé depuis 2015 ! La réaction des investisseurs a été extrêmement violente : le cours de l’action Amazon, qui avait déjà chuté 8,99% en post-séance, n’a cessé depuis de s’enfoncer encore plus.

Ainsi, à l’heure d’écrire ces lignes, l’action Amazon a perdu entre 375 et 380 dollars, soit une baisse du cours de 13% ! La valeur de l’action se situe actuellement à 2516 dollars (un peu plus un peu moins selon les mouvements), contre 2892 dollars à la clôture hier soir ! Ce très gros gadin prend aussi sa source dans les prévisions d’Amazon pour le trimestre en cours, le géant de la distribution anticipant un chiffre d’affaires entre 116 et 121 milliards, alors que Wall Street prévoyait un CA de 125,48 milliards.

En outre, cette correction boursière violente prend en compte le contexte actuel extrêmement défavorable, l’inflation galopante touchant nombre de produits proposés sur la plateforme de vente en ligne, sans même parler des nombreuses incertitudes liées à l’évolution du conflit en Ukraine. Certes, Amazon a les reins solides et pèse encore tout de même 1280 milliards de capitalisation boursière, mais pour la première fois depuis des années, le géant américain montre qu’il n’est pas immunisé contre la situation internationale, ce qui aura suffi pour inquiéter les investisseurs.