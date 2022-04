Facebook : le traitement des données privées serait hors de contrôle

Facebook n’en a sans doute pas fini avec les régulateurs et les associations de défense de la vie privée, surtout en Europe ou le RGPD et les évolutions en cours vont dans le sens de la plus grande clarté possible. En effet, les journalistes de Vice ont mis la main sur un document interne qui montre que les ingénieurs du réseau social n’ont plus vraiment la main sur la gestion des données privées à l’intérieur du système.

Les termes employés sont très directs, ce qui semble dénoter une certaine lassitude des équipes en charge de mettre techniquement Facebook en conformité avec les instances de régulation. Les ingénieurs estiment ainsi qu’ils ne peuvent plus faire « ce que les régulateurs attendent de nous, ce qui augmente notre risque d’erreurs et de fausses déclarations » et que globalement, « La partie où vont les données est, d’une manière générale, un véritable merdier » !

Une analogie originale est utilisée pour décrire ce bordel ambiant : « Imaginez que vous tenez une bouteille d’encre dans votre main. Cette bouteille d’encre est un mélange de toutes sortes de données d’un utilisateur. Vous versez cette encre dans un lac d’eau (nos systèmes de données ouverts ; notre culture ouverte), et elle coule, partout. Comment remettre cette encre dans la bouteille ? Comment l’organiser à nouveau, de manière à ce qu’elle ne coule que vers les endroits autorisés du lac ? »

Facebook aurait-il généré un monstre hors de contrôle ? Le numéro un du réseau social est-il encore en capacité de se mettre en conformité avec les réglementations et les législations en vigueur et celles qui le seront demain ? A lire les extraits de ce rapport, rien n’est moins sûr…