PlayStation Plus Premium : des démos de 2 heures pour les jeux vont être imposées aux développeurs

Le nouveau PlayStation Plus va arriver le 22 juin (en Europe) avec trois formules, dont l’offre Premium qui inclura notamment des démos afin de tester les jeux avant d’éventuellement les acheter. Mais Sony a décidé d’imposer quelques règles.

Les studios doivent créer des démos de jeux de deux heures

Selon Game Developer, Sony a annoncé aux studios commercialisant des jeux ayant un prix minimum de 34 dollars qu’ils devront proposer une démo d’au moins deux heures pour leurs futurs jeux. Ces versions d’essai seront destinées à l’abonnement PlayStation Plus Premium qui coûtera 16,99€/mois, 49,99€/trimestre et 119,99€/an.

De nombreux studios ont reçu cette information via une mise à jour du portail des développeurs de Sony et n’auraient pas reçu de communication préalable sur ce changement. Cette nouvelle politique ne s’applique pas rétroactivement ou du tout aux jeux PlayStation VR. Cependant, les développeurs qui prévoient de proposer des jeux PlayStation à l’avenir devront se conformer à ces nouvelles directives.

Les studios auraient jusqu’à trois mois après la sortie de leurs jeux pour mettre en place une version d’essai, qui devra être disponible sur le service d’abonnement de PlayStation pendant au moins 12 mois.

Le 22 juin, Sony proposera trois formules pour le PlayStation Plus : Essential, Extra et Premium. La première (8,99€/mois) est équivalente au PlayStation Plus existant. La deuxième (13,99€/mois) ajoutera un catalogue d’environ 400 des meilleurs jeux PS4 et PS5. Et la troisième ajoutera environ 340 jeux supplémentaires, l’accès par le biais du streaming dans le cloud aux jeux PlayStation, PS2, PSP et PS4, et donc les fameuses démos de jeux. Ce nouveau PlayStation Plus vient d’une certaine façon concurrencer le Xbox Game Pass de Microsoft.