Free Mobile promet de ne pas augmenter ses prix pendant 5 ans

Free Mobile existe depuis 10 ans maintenant et n’a pas augmenté ses prix. L’opérateur s’en vante aujourd’hui et promet que les tarifs ne vont pas bouger pendant au moins cinq ans.

Pas de hausse de prix chez Free Mobile

Dans un communiqué, Free indique :

Alors que plusieurs médias se font l’écho des augmentations des prix des offres des opérateurs auprès de leur base d’abonnés en 2021, Free Mobile entend maintenir en 2022 le cap fixé lors de son lancement il y a dix ans : pas d’augmentation des tarifs de ses deux forfaits historiques, et ce au moins pour les cinq prochaines années.

Il précise que cela concerne aussi bien les abonnés existants que les nouveaux abonnés. Ainsi, l’offre avec 2 heures d’appels, les SMS/MMS en illimité et 50 Mo d’Internet reste au prix de 2€/mois. De son côté, l’offre avec appels/SMS/MMS en illimité et 210 Go d’Internet en 5G reste au prix de 19,99€/mois.

L’opérateur ajoute qu’il n’a pas augmenté les prix depuis 10 ans et qu’il a pour autant enrichi ses forfaits. Le quota Internet au départ était de 3 Go. C’est ensuite passé à 20 Go, 50 Go, 100 Go, 150 Go et maintenant 210 Go. Aussi, la 4G puis la 5G ont été intégrées sans surcoût, tout comme différents pays pour l’itinérance (roaming).

« Malgré le contexte inflationniste et les lourds investissements actuellement consentis pour déployer la 5G et la Fibre dans tous les territoires, Free reste donc fidèle à sa politique du juste prix et à ses valeurs », conclut l’opérateur.