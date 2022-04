Les Ryzen 6000 d’AMD et leurs APU performants pourraient signer la fin des GPU d’entrée de gamme

Les Ryzen 6000 d’AMD (ou Ryzen Phoenix) vont-ils indirectement changer la donne sur le marché des cartes graphiques d’entrée de gamme ? Toujours est-il que le site WCCFTech a évalué les perfs des Ryzen 6000 (version mobile) qui embarquent un iGPU capable de délivrer les perfs d’une Radeon 660M (pour la version avec 16 unités de calcul) voire les perfs d’une Radeon 680M (24 unités de calcul). Les fréquences de cycle d’horloge, grimperont à 2,4 Ghz et la bande passante est multipliée d’un facteur 1,5 par rapport à la gen Ryzen précédente.

Ces iGPU prendraient aussi en charge l’architecture RDNA 2 voire RDNA 3. Au final, l’iGPU de la version 16 UC culminerait à 4,5 tflops (un poil plus puissant qu’une PS4 Pro) tandis que la version 24 UC grimperait à 6,75 tflops, soit les deux tiers de la puissance d’une PS5 (10,2 tflops) ! C’est aussi à peu de choses près dans les eaux du M1 Pro d’Apple (entre 4 et 5 tflops), mais en dessous du M1 Max avec 32 cœurs (10,4 tflops) et bien sûr du M1 Ultra (21 tflops).

En bref, AMD est sur le point de livrer des processeurs capables de rendre caduques nombre de cartes graphiques dédiées d’entrée de gamme, sans même parler des Intel Iris XE, qui semblent à nouveau largués… Ne manque plus qu’à en voir la couleur dans des modèles de portables gaming.