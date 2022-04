RTX 4000 : une consommation hors norme et des PC avec des blocs d’alim 1000 Watts ?

Les RTX 4000 de Nvidia commencent à pointer le bout de leurs ventilos, et si l’on s’attend à des perfs explosives (50 tflops), la note risque d’être particulièrement salée au plan énergétique. Ainsi, la conso estimée pour la RTX 4090 de base avoisinerait les 600 watts de TBP, la RTX 4080 se « contentant » de 450 watts de TBP ! Les modèles partenaires étant souvent un poil plus puissants que les specs de base, le TBP pourrait osciller au final entre 500 et 700 TBP pour les GPU vendus en ligne.



Forcément, un PC ce n’est pas qu’un GPU, et le bloc d’alimentation nécessaire pour faire tourner une bécane équipée d’une RTX 4000 devrait être totalement hors norme, de l’ordre de 1000 à 1200 watts. Autant dire que les alims actuelles ne vont pas suffire et que la facture d’électricité risque fort de s’envoler. Etre gamer PC sera t-il bientôt réservé aux CSP ++ ?

Par comparaison, le Mac Studio équipé d’un M1 Ultra capable de fournir 20 tflops (deux fois qu’une RTX 3090) monte à seulement 100 watts de TBP. Même en prenant en compte la différence de puissance avec le haut de gamme RTX 3000 et la future gamme RTX 4000, le compte énergétique n’y est vraiment pas pour Nvidia.