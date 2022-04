Pixel 7 : pas d’évolution pour la partie photo ?

Le Pixel 7 ne devrait pas se situer en rupture des modèles précédents de Google. Si l’on en croit en effet le leaker Yogesh Brar, le bloc photo du Pixel 7 resterait quasiment inchangé par rapport au Pixel 6. Le Pixel 7 disposerait donc d’un capteur principal Isocell GN1 de 50 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels et pour le Pixel 7 Pro d’un un téléobjectif de 48 mégapixels, tout comme… le Pixel 6 Pro.

Rendu du Pixel 7 par le leaker OnLeaks

Forcément, Google apportera sans aucun doute des modifications sur l’ISP, la partie traitement software des clichés et les fonctions photographiques, mais il ne faut pas s’attendre à une révolution dans le domaine du photophone (le Pixel restant de toute façon l’un des meilleurs modèles pour ce type d’usage).

Design similaire, bloc photo identique, le Pixel 7 se différenciera principalement de son prédécesseur grâce à son processeur embarqué, soit un upgrade du GS201. Le modem serait un Exynos 5300. Pour rappel, le Pixel 7 aurait droit à un affichage en 6,3 pouces et 90Hz (6,4 pouces pour le Pixel 6) et en 6,7 pouces et 120 Hz pour le modèle Pro (pas de différences avec le Pixel 6 Pro). Une fois n’est pas coutume, les deux modèles Pixel 7 seraient disponibles à la vente en septembre, avec donc un petit mois d’avance sur le calendrier habituel.