Sega travaillerait sur des reboots AAA de Jet Set Radio et Crazy Taxi

En voilà une bonne nouvelle ! Si l’on en croit les bonnes sources de Bloomberg, SEGA plancherait actuellement sur le reboot « new gen » de deux anciens poids lourds des années Dreamcast, à savoir Crazy Taxi (sorti sur borne Naomi en 1999) et Jet Set Radio (sorti sur Dreamcast en 2000). Ces reboots AAA, multijoueurs et multiplateformes seraient donc le « grand projet » évoqué par quelques cadres de SEGA il y a quelques jours à peine.

Bloomberg est allé à la pêche aux infos suite aux propos de ces quelques pontes du studio, et croit désormais savoir que les jeux en question seront bien Crazy Taxi et Jet Set Radio, deux titres que le studio japonais avait déjà placé dans la liste des jeux qui devaient permettre de « développer des sources de revenus récurrents ». Cela sent donc le GAAS (Game as a Service) à plein nez, ce qui d’ailleurs colle bien avec le côté « monde ouvert » de ces deux titres. Bloomberg parle même d’un modèle à la Fortnite.

Ces deux gros titres en préparation se rajoutent au FPS AAA, là encore GAAS, que SEGA prépare dans ses studios européens. SEGA, « le grand retour plus fort que toi » ? On aimerait tellement y croire…