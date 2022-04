GoPro dévoile une action-cam Hero10 Black Bones… à monter sur un drone

Même si elles ne sont pas conçues pour cela à la base, les cam-action GoPro finissent parfois par se retrouver sur le dos de drones (pour les vidéos FPV enregistrées lors de courses de drones ou de parcours d’adresse par exemple). Forcément, installer une cam-action sur un drone demande un peu de savoir faire et de bricolage mais il existe aujourd’hui une vraie communauté de passionnés qui savent se refiler les astuces nécessaires.

Conscient des attentes particulières de ce public de niche, GoPro propose désormais à la vante un Hero10 Black « Bones », version « bricolable » de la Hero10 Black. On y retrouve l’essentiel, soit l’optique et le capteur 5.3 K stabilisé via HyperSmooth, le processeur, et… c’est tout. Afin de gagner en légèreté et compacité (54 grammes seulement !), tout le reste est laissé de côté, y compris la batterie : la cam-action devra donc être alimentée via la batterie du drone !

La Hero10 Black Bones est proposée à 499,99 $ sur le site de GoPro, et uniquement aux Etats-Unis pour le moment.