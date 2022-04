Nvidia : grosse fuite des specs des prochains GPU RTX 4000 (Ada Lovelace)

Nvidia a beau peiner à livrer ses cartes graphiques dans les bacs, le fabricant de GPU s’attelle déjà à la prochaine génération, les RTX 4000 (Ada Lovelace pour les intimes). Ces cartes devraient avoir quelques points communs avec les GPU Hopper destinés aux serveurs que Nvidia a présenté il y a quelques semaines. Dans leur version complète, soit 144 SM pour 18432 Cuda Cores, il était admis que Hopper préfigure en grande partie les RTX 4000. Un leak majeur sur les specs de la gamme Ada Lovelace vient confirmer cette intuition de départ.

Ces données, qui proviennent des vols de fichiers du groupe de pirates Lapsus$, dévoilent donc 5 nouvelles références. Pour chacune d’entre elle, un processeur graphique gravé en 4 nm par TSMC (comme pour le Hopper donc), 144 SM et 18 432 Cuda Cores pour le modèle le plus haut de gamme avec 96 Mo de mémoire cache L2 (là encore, comme le GPU Hopper) et un bus mémoire qui va de 128 bit à 384 bit. Etant donné les tarifs actuels que peuvent atteindre les cartes RTX 3080 et 3090, on peine à imaginer les prix auxquels se vendront ces petits monstres… Les GPU RTX 4000 pourraient être disponibles avant la fin de l’année.