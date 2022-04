Android 13 : les temps de chargement des jeux devraient être nettement réduits

Android 13 va proposer quelques nouveautés et diverses améliorations, avec l’une d’entre elles qui devrait concerner le chargement pour les jeux. C’est en tout cas ce que suggère le code du système d’exploitation mobile, après une recherche par Esper.

Du mieux pour les jeux avec Android 13

Android 13 ajoute une nouvelle méthode appelée setGameState à l’API GameManager, permettant aux jeux de communiquer leur état actuel au système. Cela permet aux jeux de transmettre l’état de haut niveau du jeu et d’indiquer s’il peut être interrompu ou non. En outre, les jeux peuvent également utiliser le setGameState pour indiquer au système d’exploitation si le jeu est en train de charger des actifs, ressources, etc. La plateforme peut alors envoyer un indice de temps de chargement à la couche d’abstraction matérielle pour activer le nouveau mode GAME_LOADING et améliorer les performances du processeur. Cependant, ce sont les constructeurs de smartphones qui devront spécifier les réglages de performance du processeur qu’ils souhaitent appliquer lorsque le mode GAME_LOADING est actif.

En théorie, cela devrait signifier que le temps de chargements des jeux sur Android 13 sera nettement réduit. De nombreux constructeurs mettent déjà en œuvre diverses optimisations — comme l’allocation de ressources CPU et GPU supplémentaires — pour améliorer le chargement. Ici, il est question d’un système natif valable techniquement pour tout le monde.

Google a déjà proposé deux Developer Preview d’Android 13. La première bêta arrivera probablement le mois prochain lors de la conférence I/O. Il faudra logiquement attendre cet été pour avoir la version finale.