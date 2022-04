The Witcher 3 PS5/Xbox Series : le développement n’est pas un « enfer », assure CD Projekt

CD Projekt a voulu réagir quant au report de la version PS5 et Xbox Series X/S de son jeu The Witcher 3. Pour Michał Nowakowski, le vice-président du développement commercial au sein du groupe, le développement n’est pas un « enfer » contrairement à ce que certains pensent.

Le développement suit son cours

« J’ai regardé les titres qui ont surgi ici et là sur Internet, et j’en ai vu un qui a vraiment attiré mon attention, à savoir « The Witcher 3 next-gen retardé indéfiniment », ce qui donne l’impression que le jeu est dans une sorte d’enfer de développement », a déclaré Michał Nowakowski lors de la conférence en ligne avec les investisseurs de la société. « Je tiens à préciser que ce n’est pas la réalité. Il y a eu beaucoup d’insinuations selon lesquelles nous allons lancer le jeu en juin de l’année prochaine ou quelque chose comme ça. Ce n’est absolument pas le cas ».

Le développement de la version next-gen était au départ assuré par Saber Interactive. Mais CD Projekt a annoncé prendre finalement le contrôle et s’occuper du reste du développement. Le groupe n’a toutefois pas donné une date de disponibilité. Jusqu’à présent, la version pour les nouvelles consoles devait sortir au premier semestre de 2022. Ce ne sera finalement pas ce créneau. Au second semestre donc ? CD Projekt ne dit rien pour l’instant.

« Le jeu va être terminé en interne. Nous évaluons notre temps, cela nécessite un peu d’enquête — c’est tout ce que nous disons », a expliqué Michał Nowakowski. « Personne ne dit que le jeu est retardé avec un décalage monumental. C’est tout ce que je peux dire sur The Witcher 3 next-gen, mais je tiens vraiment à souligner ce fait », a indiqué le vice-président.