The Witcher 3 : CD Projekt RED reporte la version PS5/Xbox Series

Il faudra encore attendre avant de pouvoir jouer à la version PlayStation 5 et Xbox Series X/S de The Witcher 3: Wild Hunt. CD Projekt RED, qui développe le titre, annonce un report sans pour autant communiquer une nouvelle date de sortie.

Les joueurs vont devoir encore patienter

Jusqu’à présent, il était question que la version de The Witcher 3: Wild Hunt pour les nouvelles consoles de Sony et Microsoft sorte au cours du premier semestre de 2022. Mais CD Projekt RED note qu’un tel délai ne pourra pas être respecté, d’où le report.

Sur Twitter, le studio indique :

Nous avons décidé de confier à notre équipe de développement interne le travail restant sur la version next-gen de The Witcher 3: Wild Hunt. Nous évaluons actuellement l’étendue du travail à effectuer et devons donc reporter la sortie au deuxième trimestre jusqu’à nouvel ordre. Nous vous tiendrons au courant dès que possible. Merci de votre compréhension.

C’est Saber Interactive qui s’occupait jusqu’à présent de la version next-gen. Mais tout ne se passe pas comme prévu comme nous pouvons le voir. CD Projekt a donc décidé de reprendre la main avec cette version qui proposera notamment de meilleurs graphismes.

CD Projekt RED a récemment proposé la version PS5/Xbox Series X de son jeu Cyberpunk 2077. Le développement de ce titre fut plus que compliqué et la version next-gen a d’ailleurs mis du temps à sortir. On peut se douter que le studio veut éviter une mauvaise version avec The Witcher 3: Wild Hunt, d’où l’intérêt de bien travailler avant de sortir quoi que ce soit.