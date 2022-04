Amazon ne va pas facturer le Pass Ligue 1 pendant l’été

Si vous êtes abonnés au Pass Ligue 1 d’Amazon, sachez que vous n’aurez rien à payer durant cet été. En effet, le groupe a envoyé un e-mail aux clients pour les informer de la situation.

Pas de facturation par Amazon pendant l’été

Le Pass Ligue 1 d’Amazon, facturé 12,99€/mois, permet de voir la plupart des matchs du football français. Mais la compétition n’a pas lieu toute l’année. Cette fois-ci, la saison s’arrêtera le 21 mai et la nouvelle saison débutera le 6 août. Naturellement, on peut se demander quelle sera la facturation pour les mois de juin et juillet. La réponse est simple : gratuit.

« À l’occasion de l’intersaison estivale, nous sommes ravis de vous annoncer qu’en tant qu’abonné au Pass Ligue 1, le prix mensuel de cet abonnement passera automatiquement de 12,99€/mois à 0€/mois pour vous deux échéances de paiements (…) vous ne serez donc pas prélevé pendant cette période », indique le message. On peut ensuite lire que la facturation mensuelle reprendra juste avant le début de la nouvelle saison.

👉 Pour les abonnés au Pass Ligue 1 de @PVSportFR, sachez qu’aucun prélèvement mensuel ne sera effectué pendant la période de l’intersaison estivale. Pas de compétition, pas de frais à payer. pic.twitter.com/R5M4FhRHzw — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) April 15, 2022

D’autres groupes, comme Canal+, beIN Sports et RMC Sports, ne coupent pas l’abonnement pendant l’été. Mais il y a une différence notable : Amazon diffuse uniquement du football en France. Les autres chaînes ont d’autres sports, voire d’autres types de programmes dans le cas de Canal+.