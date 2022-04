Le bitcoin et plein d’autres cryptomonnaies intéressent de plus en plus de monde, et il se trouve que la France a des réglementations favorables à ce sujet. C’est en tout cas ce que pense Changpeng Zhao, directeur général de Binance, une importante plateforme mondiale d’échange de cryptomonnaies qui projette de faire de Paris sa base européenne.

La Frane, un bon pays pour les cryptomonnaies

Changpeng Zhao, un Canadien connu sous le surnom de « CZ », tente de faire enregistrer Binance auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) en tant que « prestataire de services sur actifs numériques » (PSAN). Le directeur général de Binance a déclaré que le gouvernement français avait une attitude positive sur le secteur des cryptomonnaies.

« La France a des réglementations très favorables aux entreprises et aux cryptomonnaies et aussi l’attitude du gouvernement à l’égard de ce secteur (…) a été phénoménale », a-t-il déclaré lors d’une conférence organisée dans le bâtiment historique de la Bourse de Paris. Le patron de Binance s’est engagé à investir 100 millions d’euros en France et a déclaré avoir signé un accord pour accorder 2 millions d’euros pour la restauration d’une pièce du château de Versailles.

L’année dernière, plus d’une dizaine d’autorités réglementaires nationales, notamment en Allemagne, en Italie et en Grande-Bretagne, ont émis des mises en garde contre les activités de Binance. En réponse à ces accusations, la plateforme a déclaré travailler en étroite collaboration avec les autorités du monde entier.

Une enquête a révélé que Binance avait dans le passé dissimulé des informations aux autorités de régulation, effectué des contrôles insuffisants sur ses clients et agi à l’encontre des recommandations de son propre service de conformité. Binance a répondu en disant qu’il encourageait l’adoption de normes plus strictes dans le secteur des cryptomonnaies. Changpeng Zhao a précédemment déclaré que Binance n’avait jamais caché d’informations aux régulateurs.