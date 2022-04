Emmanuel Macron critique l’anonymat sur Internet et envisage le démantèlement de Facebook

Emmanuel Macron, candidat à sa réélection, a accordé une interview au Point dans lequel il critique l’anonymat sur Internet et évoque un potentiel démantèlement de Facebook.

Mark Zuckerberg et Emmanuel Macron en 2018

L’anonymat sur Internet dérange Emmanuel Macron

« Dans une société démocratique, il ne devrait pas y avoir d’anonymat », estime Emmanuel Macron. « On ne peut pas se promener encagoulé dans la rue. Sur Internet, les gens s’autorisent, car ils sont encagoulés derrière un pseudo, à dire les pires abjections », poursuit-il. Cette déclaration peut surprendre étant donné une déclaration de Cédric O, le secrétaire d’État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques. En 2020, il estimait que la question de l’anonymat sur Internet était « un très mauvais combat ».

Que va-t-il en cas de réélection ? Le candidat reste vague sur le sujet, mais insinue malgré tout qu’il veut y mettre terme d’une façon ou d’une autre.

Dans le même temps, il parle des réseaux sociaux au sens large :

Sur les réseaux sociaux, on peut tuer des réputations, propager des fausses nouvelles, pousser des gens au suicide. Quand on lit ce que pense Mark Zuckerberg par exemple, ou même Elon Musk, qui est devenu actionnaire de Twitter et qui est libertarien, on se rend compte qu’ils ont aussi une vision du monde. Or la société qui se dessine ainsi n’est pas toujours démocratique.

Vers un démantèlement de Facebook ?

Pour ce qui est de Facebook, Emmanuel Macron envisage un démantèlement. « Il y a d’abord le sujet des réseaux sociaux. Beaucoup sont aujourd’hui américains. Il ne faut pas hésiter à envisager le démantèlement de ceux qui sont en situation de monopole et réguler », dit-il. Facebook est clairement en situation de monopole avec le contrôle de Facebook et Instagram. On peut également citer Messenger et WhatsApp, bien que ce ne sont pas des réseaux sociaux à proprement parler.

Ce n’est pas la première fois que l’on entend parler d’un monopole pour Facebook. Aux États-Unis notamment, des sénateurs veulent que la propriété de Mark Zuckerberg soit démantelée au vu de sa puissance jugée colossale. Pour rappel, Facebook compte plus de deux milliards d’utilisateurs et Instagram et WhatsApp en ont chacun plus d’un milliard.