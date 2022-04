Elon Musk fait face à un recours collectif en justice pour ses investissements dans Twitter

Quelques jours après ses annonces tonitruantes sur Twitter, le trublion Elon Musk fait face à la justice. D’anciens actionnaires de Twitter viennent en effet de lancer un recours collectif contre Elon Musk, ces derniers accusant l’entrepreneur star d’avoir trop tardé à divulguer sa prise de participation massive dans Twitter.

Le recours déposé auprès du tribunal fédéral de Manhattan affirme en outre que ce retard calculé aurait permis à Elon Musk de réaliser une énorme plus value. De fait, le cours de l’action Twitter s’est envolé juste après la confirmation officielle qu’Elon Musk avait augmenté sa participation jusqu’à détenir 9,2% des parts du réseau social !

Dans le détail, Elon Musk devait fournir à la SEC les documents pour le rachat des actions jusqu’au 24 mars 2022 dernier délai, soit 10 jours après sa nouvelle prise de participation. N’en faisant (une nouvelle fois) qu’à sa tête, Elon Musk aurait informé la SEC le 4 avril, soit avec 11 jours de retard.

Dans la plainte en recours collectif, les actionnaires-plaignants affirment que « Les investisseurs qui ont vendu des actions de Twitter entre le 24 mars 2022, lorsque Elon Musk devait officialiser sa participation dans Twitter, et le 4 avril 2022, date effective de l’opération, n’ont pas pu profiter de l’augmentation de la valeur des actions en réaction du marché aux achats d’Elon Musk et ont donc subi un préjudice ».

Retard auprès de la SEC, fausses déclarations, prise abusive de plus value, la plainte égrène les accusations à l’encontre du patron de Tesla et de SpaceX. L’entrepreneur n’avait déjà pas les faveurs de la SEC; bénéficiera t-il de celles de la justice ?