La plus vieille galaxie détectée serait née 300 millions d’années après le Big Bang

« Old is beautiful » : deux études publiées Astrophysical Journal et Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters concluent que l’astre HD1 est le plus lointain (et donc le plus ancien) jamais détecté (valeur record de z/décalage vers le rouge). Cette conclusion ressort des analyses des observations de HD1, qui a été ciblé sur une durée de près de 1200 heures par de nombreux télescopes, dont le télescope japonais Subaru à Hawaï, le télescope Vista de l’ESO, et le télescope spatial Spitzer (en arrêt depuis 2020). L’analyse de la distance de HD1 a été confirmée grâce à l’Alma (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array).

Si l’on en croit les scientifiques, HD1 serait apparue il y a environ 13,5 milliards d’années, soit seulement 300 millions d’années après le Big Bang. HD1 est donc l’objet spatial le plus ancien jamais détecté, encore plus vieux que l’étoile Earendel qui avait défrayé la chronique scientifique il y a deux semaines, cette dernière étant née 900 millions d’années après le Big Bang, et encore plus ancien que la galaxie GN-z11, apparue dans l’univers 400 millions d’années après le Big Bang.

Mais qu’est donc HD1 ? Les scientifiques tablaient initialement sur un quasar avec un trou noir super massif, mais évoquent aussi désormais la possibilité que l’objet soit en fait une galaxie starburst, soit une galaxie qui génère des étoiles à un rythme très élevé (d’où le terme « flambée d’étoiles »). Dans le cas de la très vieille HD1, on pourrait même parler de galaxie super-starburst, avec plus de 100 étoiles formées chaque année ! Le très performant télescope James Webb permettra sans doute de trancher dans ces belles hypothèses.