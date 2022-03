Earendel : l’étoile (détectée) la plus éloignée de notre système solaire

Le télescope spatial Hubble continue de livrer ses merveilles. La découverte du jour est une très vieille et vénérable étoile, la plus éloignée de notre Terre que l’on ait jamais détecté. Earendel est née 900 millions d’année après le Big Bang, une minute à peine à l’échelle astronomique. Ce système solaire très ancien et très éloigné porte la codification scientifique de WHL0137-LS, mais ce sont les astronomes en charge de l’analyse des données de Hubble qui lui préfèrent désormais le petit nom d’Earendel (qui veut dire « étoile du matin » en vieil anglais).

Histoire de bien se rendre compte de l’ancienneté de cette étoile, il faut savoir que sa lumière a mis 12,8 milliards d’années à parcourir l’espace pour enfin arriver jusqu’au miroir de Hubble. Autre échelle de mesure, Earendel est 8,2 milliards d’années plus vieille que notre soleil ! Le précédent record de l’étoile la plus ancienne jamais observée était détenu par Icarus, qui est apparue il y a 9,4 milliards d’années.

La galaxie natale d’Earendel est l’Arc Sunrise, qui tire son nom du fameux effet de lentille gravitationnelle* (c’est aussi cet effet qui a rendu possible la découverte d’Earendel). Brian Welch, astronome de l’Université Johns Hopkins et auteur principal de l’article publié dans Nature, décrit ainsi le phénomène : « Cette galaxie apparaît agrandie et étirée en forme de croissant long et mince en raison de l’effet de lentille gravitationnelle d’un amas massif de galaxies au premier plan ».

* L’effet de lentille gravitationnelle est la déviation de la lumière par une masse (masse qui peut être celle d’une planète, d’une galaxie ou d’un amas de galaxies).