Axiom-1 : l’équipage privé est rentré dans la Station Spatiale Internationale

Après le décollage réussi hier puis l’amarrage de la capsule Dragon à l’ISS vers 14h15 ce samedi 9 avril, l’équipage privé de la mission Axiom-1 (une première) est rentré à bord de la Station Spatiale Internationale. Il y a quelques dizaines de minutes à peine, l’écoutille s’est ouverte, et un par un, les membres d’Axiom-1 ont fait leur entrée dans l’ISS selon un protocole désormais bien rodé. Pour rappel, la mission privée Axiom-1 est une première du genre puisque son équipage ne compte aucun astronaute en activité (le commandant de la mission est cependant un ex-astronaute de la NASA).

Michael López-Alegría, ancien astronaute de la NASA donc (et commandant sur la mission Ax 1), Larry Connor (États-Unis), Mark Pathy (Canada), et Eytan Stibbe (Israel) ont donc rejoint l’équipage actuel de l’ISS, soit les astronautes de la NASA Marshburn, Raja Chari et Kayla Barronn, l’astronaute de l’agence spatiale européenne Matthias Maurer ainsi que les astronautes russes Oleg Artemyev, Sergey Korsakov et Denis Matveev. Les nouveaux venus auront fort à faire durant les 8 jours qu’ils passeront dans la station, avec des dizaines d’expériences scientifiques au menu. D’ici 2 ans, les mission Axiom auront permis de rattacher plusieurs modules à l’ISS, dont un module-plateau de cinéma dans lequel tournera l’acteur Tom Cruise.