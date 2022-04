Axiom-1 : suivez le lancement du premier équipage entièrement privé via une fusée de SpaceX

La mission Axiom-1 (AX-1) démarrera dans quelques dizaines de minutes, à 17h15 exactement (heure de Paris), et c’est une grande première pour SpaceX et la société Axiom. C’est en effet la première fois qu’un équipage entièrement privé, sans astronaute professionnel à son bord, rejoindra la Station Spatiale Internationale. Larry Connor (États-Unis), Mark Pathy (Canada), Eytan Stibbe (Israel) et Michael López-Alegría, un ancien astronaute de la Nasa (pas en service mais tout de même…) s’apprêtent donc à décoller du pas de tir 39A du Centre spatial Kennedy de la Nasa.

La société Axiom s’est chargée de l’encadrement de cette mission, et a du apporter de sérieuses garanties afin d’obtenir le feu vert de la NASA. De fait, l’ancien astronaute Michael López-Alegría, qui est aussi le vice-président d’Axiom Space, jouera en quelque sorte le rôle du commandant de bord durant le trajet vers l’ISS. Avec plus de 10 sorties extravéhiculaires à son actif, le reste de l’équipage peut sans doute lui faire confiance.

L’équipage d’Axiom-1 au complet. De gauche à droite, les Américains Michael López-Alegría et Larry Connor, le Canadien Mark Pathy et l’Israélien Eytan Stibbe

L’équipage au complet s’est préparé en partie au Centre spatial de Johnson à Houston, qui est le centre d’entrainement des astronautes de la NASA ! Autant dire qu’on n’a pas vraiment affaire ici à une bande d’amateurs en goguette dans l’espace. Larry Connor, Mark Pathy, Eytan Stibbe et Michael López-Alegría resteront à bord de l’ISS pendant 8 jours, un séjour durant lequel les nouveaux passagers effectueront plusieurs expériences scientifiques, dont certaines en relation avec le secteur médical.

De son côté, Michael López-Alegría récupère la lourde charge de préparer le module Harmony, sur lequel s’amarrera le premier module Axiom en 2024, suivi de deux autres modules, d’une coupole d’observation et d’un module-studio de cinéma dans lequel tournera l’acteur Tom Cuise. A terme, soit en 2028 si tout se passe bien, les modules Axiom se détacheront de l’ISS et formeront donc une troisième station spatiale habitable et autonome (après l’ISS et la station spatiale chinoise).