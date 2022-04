Google Chrome ajoute un guide de confidentialité pour aider les utilisateurs

Google veut aider les utilisateurs et annonce aujourd’hui la mise en place d’un guide de confidentialité au niveau de Chrome. L’objectif est de proposer l’équivalent d’une visite guidée en ce qui concerne les réglages pour la vie privée.

Un guide de confidentialité arrive dans Chrome

Le guide de confidentialité, accessible dans les paramètres, vous guide pas à pas à travers les contrôles de confidentialité et de sécurité existants dans Chrome. Chaque page explique les avantages, les inconvénients et les implications en matière de confidentialité de chaque paramètre, avec des espaces indiquant par exemple ce qui doit se passer lorsque le paramètre est activé. Les sections spécifiques du guide comprennent notamment le choix de la qualité de recherche et de navigation, la synchronisation de l’historique et les options de protection renforcée.

Le nouveau guide semble être une bonne idée, mais cette version initiale ne couvre qu’une poignée de paramètres de sécurité. Il n’y a pas de page pour les options des DNS, l’utilisation des téléphones comme clés de sécurité, la modification des autorisations accordées aux sites, etc. Il faut espérer que Google continuera à étoffer son nouvel espace pour couvrir toutes les options de sécurité de Chrome.

Google indique que son guide arrivera d’ici les prochaines semaines dans Chrome 100. La mise à jour est déjà disponible, mais il faut un peu patienter pour avoir la nouveauté du jour.