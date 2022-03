Google Chrome 100 est disponible : la liste des nouveautés (dont une nouvelle icône)

Le navigateur de Google passe un cap symbolique aujourd’hui avec Chrome 100. La mise à jour est disponible dès maintenant au téléchargement dans sa version stable, voici les nouveautés.

Les nouveautés de Google Chrome 100

Le premier changement de Chrome 100 saute aux yeux : il y a une nouvelle icône. Ce n’est pas un chamboulement par rapport à la précédente, mais on peut voir avec l’image ci-dessus qu’il y a de légères modifications par rapport à la précédente. On peut aussi découvrir qu’il y a eu quatre variantes : la première date de 2008, la deuxième de 2011, la troisième de 2014 et voilà maintenant la quatrième en 2022.

Quoi d’autre ? La nouvelle API de placement des fenêtres multi-écrans est désormais disponible dans la version stable de Chrome. Cette API aide les applications Web à détecter si un utilisateur a plusieurs écrans connectés. Google donne l’exemple d’une application de diaporama qui pourrait afficher la présentation sur un écran tout en montrant les notes du conférencier sur un autre écran.

En outre, l’user-agent évolue pour éviter des incompatibilités avec certains sites. En effet, certains ne sont pas à jour et peuvent avoir des problèmes avec les navigateurs ayant trois chiffres au niveau du numéro de version.

Chrome 100 est disponible dès maintenant au téléchargement depuis google.fr/chrome.