Chrome et Firefox : la version 100 pourrait ne pas accéder à certains sites

Google et Mozilla proposeront la version 100 de Chrome et Firefox en 2022, et un équivalent du bug de l’an 2000 devrait avoir lieu. Les internautes pourraient ne pas être en mesure d’accéder à certains sites.

Attention aux versions 100 de Chrome et Firefox

Google est conscient de ce problème. Cela s’explique par le fait que le numéro des navigateurs va passer à trois chiffres au lieu de deux. Chaque site vérifie l’user-agent du navigateur pour avoir des informations, dont le nom du navigateur, la version utilisée ou encore le système d’exploitation.

Il se trouve que plusieurs sites sont développés avec Duda, un éditeur de site Web. Le problème est que Duda ne lit que les deux premiers chiffres. Ainsi, Chrome 96 est reconnu comme Chrome 96. Par contre, Chrome 100 sera reconnu comme Chrome 10. Duda bloque l’accès aux versions inférieures à Chrome 40 (qui a vu le jour 2015), au vu de sa conception. Dès lors, les sites qui ont utilisé cet éditeur ne pourront pas accepter les internautes avec les dernières versions de Chrome et Firefox.

Comme dit précédemment, Google est conscient de ce problème qui touche essentiellement de vieux sites Internet. Un plan de secours est de modifier l’user-agent et afficher 99 en premier. Ainsi, Google proposerait quelque chose comme Chrome/99.100.1234.56 au lieu de Chrome/100.0.1234.56. Comme nous pouvons le voir, 99 s’afficherait en permanence en premier et la « vraie » version du navigateur serait juste après (100 en l’occurrence).

Mais Google compte uniquement utiliser ce système en dernier recours. Sa solution principale est de contacter les sites qui utilisent Duda pour qu’ils puissent faire des ajustements et accepter Chrome 100 (et Firefox 100), ainsi que les versions ultérieures. D’ailleurs, il y a eu un problème similaire avec l’éditeur de site Yell Business. Google a pu le contacter et Yell Business a déployé un correctif pour accepter les versions à trois chiffres.

Chrome 100 verra le jour à la fin du mois de mars en 2022. Pour Firefox 100, ce sera en mai 2022.