eFootball 2022 annonce son retour avec une version 1.0

Le jeu eFootball 2022 (nouveau nom de PES) a maintenant une date pour son retour avec la version 1.0, ce sera le 14 avril prochain. Konami s’engage à proposer une bonne expérience de jeu.

Pour rappel, eFootball 2022 est sorti pour la première fois il y a quelques mois et ce fut une catastrophe avec beaucoup de bugs, un gameplay qui laisse à désirer et des graphismes pouvant faire penser que le jeu date d’il y a quelques années maintenant. Il est devenu le jeu plus le plus mal noté sur Steam. Ça et les autres critiques ont poussé Konami à retravailler le titre pour proposer une bonne expérience. Cette bonne expérience correspond à la version 1.0 qui arrivera le 14 avril.

« Nous étions tellement centrés sur l’idée de publier le jeu à temps que nous en avions perdu de vue le plus important : la qualité. Naturellement, nous avons été la cible des critiques de la part de nos fans légitimement déçus », indique aujourd’hui Konami. Depuis, le groupe assure que son équipe « a travaillé dur pour retrouver la confiance de notre chère communauté, mais aussi dans le but d’en faire un jeu aussi agréable que possible pour les fans de football du monde entier ».

Les joueurs auront le droit de nouvelles commandes et de nombreux éléments (offensifs et défensifs) très répandus dans le football moderne, ainsi qu’un réajustement de l’équilibre du jeu et la correction de nombreux bugs.

Il n’y a pour l’instant pas d’images du jeu dans sa formule revue, tout comme il n’y a pas de vidéo de gameplay. Il va donc falloir croire Konami sur le fait que l’expérience a été améliorée. En attendant, voici les notes complètes de la version 1.0 :

Changements des commandes en défense et ajout de « Demander un pressing »

Parmi tous vos commentaires, beaucoup faisaient référence à la défense. Nombreux sont ceux qui mentionnaient la difficulté à défendre et récupérer le ballon.

Après avoir révisé l’ordre de priorité des actions liées à la défense, nous avons décidé de modifier les paramètres par défaut des touches afin de rendre la défense plus intuitive. Les commandes de pressing disponibles dans les versions antérieures seront également réintégrées dans le jeu.

De plus, nous avons ajouté une nouvelle commande, « Contact avec l’épaule », qui vous permet de récupérer la possession de manière plus proactive.

Pressing : récupérez la possession en mettant la pression sur le porteur du ballon adverse.

Contenir : mettez la pression sur le dribbleur adverse par une posture moins ouverte et de plus courtes enjambées. Également efficace pour bloquer des passes ou des tirs.

Contact avec l’épaule : repoussez le joueur adverse avec l’épaule pour récupérer le ballon. Particulièrement efficace quand l’adversaire a éloigné le ballon de son pied ou qu’il cherche à réaliser un amorti.

En dehors de la défense individualisée, nous avons également réévalué les éléments de la défense d’équipe. La commande « Demander un pressing » a également été ajoutée au jeu. En plus d’envoyer plusieurs joueurs sur le ballon, d’autres coéquipiers travailleront en coopération afin de récupérer la possession en bloquant les trajectoires des passes et en faisant avancer la ligne défensive.

En plus de ces ajouts et changements fonctionnels, nous avons également apporté un tas de modifications à d’autres éléments du jeu essentiels à la défense afin de vous offrir une expérience plus réactive et intuitive au moment de défendre.

Améliorations des passes et nouvelle commande « Passe en puissance »

En plus de la défense, nous avons également reçu un tas de retours à propos des passes. Vous êtes nombreux à avoir commenté la lenteur des passes et le nombre élevé d’erreurs de passes. C’est pourquoi nous avons apporté des améliorations axées sur l’équilibre du jeu et la satisfaction des commandes.

De manière générale, nous avons accéléré la vitesse des passes, pour que le rythme des matches corresponde aux améliorations en défense décrites plus haut. De plus, nous avons également intégré un mécanisme qui utilise le rebond du ballon comme force d’accélération. Cela sera très pratique dans le cadre des passes en une touche, par exemple, car la vitesse du ballon augmentera grâce à ce mécanisme. Nous obtenons ainsi un « jeu de passes rythmique », élément essentiel du football moderne.

En ce qui concerne les erreurs de passes, nous avons conclu qu’elles étaient provoquées par les actions du passeur et du destinataire pendant et après avoir joué la passe. Nous avons donc intégré les correctifs suivants :

– Améliorations de décisions de cible des passes

– Améliorations de la prise de décision de l’I.A. à la réception de passes

– Améliorations des mouvements à la réception de passes

Suite à ces corrections, la reproduction d’erreurs de passes anormales a fortement diminué.

Afin de rendre le jeu de passe plus agréable, nous avons également ajouté un nouvel outil, la commande « Passe en puissance », qui vous permet de frapper le ballon selon diverses trajectoires spéciales. Grâce à ces commandes, vous pouvez imposer le rythme de l’attaque et glisser des passes plus décisives.

Plus de trajectoires de tirs pour une plus grande satisfaction

En ce qui concerne les tirs, nous avons effectué les deux améliorations suivantes :

– Amélioration de la vitesse des tirs en donnant la priorité au réalisme et la satisfaction

– Ajustement du taux de tirs cadrés pour refléter des situations de match de façon appropriée

De plus, nous avons ajouté au jeu toute une variété de tirs et trajectoires pour chaque situation, comme le « Tir en puissance ». Tout cela devrait vous permettre de vivre un tas de situations réalistes face au but.

Évolution stratégique grâce à des fonctions de dribbles améliorées

Afin d’améliorer la maniabilité des dribbles et vous offrir une expérience plus gratifiante lors des duels grâce à des actions réalistes, nous avons effectué les changements suivants :

– Meilleure précision du suivi des ballons et réponse aux actions saisies du stick analogique gauche

– Amélioration de réponse aux actions de Sprint saisies

D’autres améliorations fonctionnelles ont également été apportées parmi lesquelles l’amélioration de la réactivité et du comportement du ballon avec la nouvelle commande « Changement brusque », mais aussi des actions de feintes plus simples à saisir. Nous espérons que ces améliorations contribuent à créer une expérience plus agréable dans les situations de duels contre les défenseurs adverses.

Connectivité en ligne améliorée

Afin d’améliorer la stabilité de connexion en ligne, mais aussi pour réduire le nombre de matches annulés, nous avons décidé d’adopter un système client-serveur à partir de ce nouvel opus.

Dans cette même optique, nous cherchons constamment à améliorer le temps de réponse des matches en ligne.

Afin de vous garantir la meilleure expérience de foot, nous continuerons de superviser la situation après la mise à jour et d’effectuer les améliorations nécessaires.

Fonctionnalités supplémentaires pour le Plan de jeu

Afin de restaurer des fonctionnalités appréciées, nous avons intégré les modifications et fonctionnalités supplémentaires suivantes au plan de jeu, tout en corrigeant certains problèmes :

– Ajout de fonctionnalités supplémentaires comme « Changement de formation », « Instructions individuelles », « Réglages automatiques », « Tactique secondaire », « Gestion des données », etc.

– Amélioration du traitement du chargement pour une meilleure réactivité