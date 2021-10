eFootball 2022 : Konami s’excuse de son jeu catastrophique

eFootball 2022, le nouveau jeu de football de Konami qui succède à PES, est sorti et tout le monde le trouve catastrophique. Cela va même plus loin en réalité : il est devenu le jeu le plus mal noté sur Steam.

Départ catastrophique pour eFootball 2022

Le modèle économique a complètement changé avec eFootball 2022. Celui-ci est free-to-play, tout le monde peut le télécharger et jouer gratuitement. Pour leur part, les PES étaient payants, comme le sont les FIFA. Konami a ainsi voulu surfer sur cette vague du free-to-play où l’argent est gagné grâce à des achats optionnels pour débloquer des modes et d’autres éléments. Ce format a surtout été démocratisé par Epic Games avec Fortnite. Mais dans le cas de la simulation de football, le résultat est mauvais et le manque d’argent dans le développement se ressent cruellement.

« Après la sortie d’eFootball 2022, nous avons reçu de nombreux retours et demandes concernant l’équilibre du jeu qui inclut la vitesse de passe et le fonctionnement de la défense », a déclaré Konami dans un communiqué. « Nous souhaitons également reconnaître qu’il y a eu des signalements de problèmes rencontrés par les utilisateurs avec les cinématiques, les expressions faciales, les mouvements des joueurs et le comportement du ballon ». Le studio poursuit en indiquant : « nous sommes vraiment désolés pour les problèmes » et assure que le nécessaire va être fait pour améliorer le jeu. Des mises à jour sont prévues.

Il faut tout changer

Le jeu ne change pas seulement de nom et de format, il change aussi de moteur, passant de l’ancien Fox Engine (propriété de Konami) à l’Unreal Engine 4. Il est clair que ce dernier n’a pas réussi à fournir des visuels et des animations plus percutants, alors qu’il en est largement capable.

Konami va devoir sérieusement revoir sa copie parce que son jeu n’est absolument pas au niveau de l’attente des joueurs. On pourrait presque parler de problèmes à la Cyberpunk 2077, c’est-à-dire un titre qui n’est clairement pas fini et qui se veut pourtant disponible.