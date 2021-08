[Gamescom 2021] eFootball : enfin du gameplay pour le successeur de PES

eFootball, le successeur free-to-play de feu PES, a enfin dévoilé du gameplay lors de la Gamescom. En presque 7 minutes de vidéo, Konami fait le tour des principales nouveautés de cette mouture, l’accent étant largement mis sur le « réalisme » des situations. Les prises de balles sont naturelles, les duels beaucoup plus rugueux (grâce à la capture de mouvement Motion Matching), les contres plus incisifs, les défenses mieux contrôlées, tout cela sous l’avis forcément ultra laudateur de Lionel Messi Andres Iniesta et Gerard Piqué !



Ces premières séquences de gameplay ont tout de même de quoi rassurer malgré le changement radical de modèle économique. eFootball garde bien l’ADN de PES, l’améliore même. Reste à savoir si les aspects free-to-play ne viendront pas amoindrir la portée d’un gameplay que l’on pressent toujours plus intuitif et viscéral.

eFootball sera disponible à la rentrée sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC. Les versions iOS et Android arriveront plus tard.