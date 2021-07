PES devient eFootball et passe au free-to-play (et sur Unreal Engine aussi)

PES n’est plus. La célèbre licence de jeu de foot de Konami, considérée un temps comme le meilleur titre du genre, vient d’opérer une transformation radicale. PES s’appellera désormais eFootball, et surtout, le jeu passe au free-to-play ! Cette version gratuite sera disponible dès cet automne sur PC, consoles, et même sur mobiles (iOS et Android). Comme on peut s’en douter après cette annonce, eFootball sera bien sûr cross-platform.

Oui, il y a un peu de quoi faire la tête. Mais non? Messi

La bascule vers le free-to-play est sans doute à la fois un peu triste et presqu’inéluctable tant Fifa domine actuellement les ventes. On pourrait même se dire à la limite qu’un PES (pardon, eFootball) en free-to-play sera toujours un peu plus éthique qu’un Fifa payant… qui propose de nombreux mécanismes hérités du GAAS (Game as Service), FUT en tête. Autre changement de taille, Konami s’appuiera désormais sur le moteur graphique Unreal Engine.

En revanche, le nouveau modèle économique glissera forcément vers le jeu en kit. Ce sera bel et bien le cas à la sortie du jeu puisqu’à priori il sera uniquement possible de lancer des matchs en local avec le FC Barcelone, la Juventus, le FC Bayern, Manchester United et un nombre limité d’équipes. Voilà qui sent très très fort les DLCs de clubs, sans doute payants qui plus est.