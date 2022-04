Après l’arrêt des ventes, Intel suspend toutes ses opérations commerciales en Russie

Un petit mois seulement après avoir arrêté de distribuer ses processeurs vers la Russie et la Biélorussie, Intel annonce cette fois l’arrêt total de ses opérations commerciales dans le pays tenu d’une main de fer par Vladimir Poutine. « Intel continue de se joindre à la communauté mondiale pour condamner la guerre de la Russie contre l’Ukraine et appeler à un retour rapide à la paix » précise le communiqué publié par le fondeur, ajoutant plus loin qu’il sera mis en oeuvre « des mesures de continuité des activités pour minimiser les perturbations de nos opérations mondiales.”

Ce sont donc cette fois les services aux clients pro qui sont concernés par cette nouvelle mesure. Il est bon de noter ici qu’Intel ne se retire pas de Russie mais suspend ses opérations, ce qui indique en creux que ces même opérations pourront reprendre leur cours lorsque la situation se normalisera de nouveau (si elle se normalise un jour). Intel rejoint une longue liste d’entreprises qui se sont désengagées du marché russe, dont Apple, AMD, Adobe, General Electric, Spotify, CNN, ABC ou bien encore la BBC.