La Russie ne reçoit plus de processeurs Intel et AMD

Autant l’invasion russe en Crimée n’avait pas fait plus que ça sursauter les chancelleries européennes et l’administration américaine, autant cette fois la riposte (non militaire) est d’une ampleur sans précédent, notamment dans le secteur technologique. Après l’éviction de plusieurs entreprises russes du MWC 2022 (qui ouvre ses portes aujourd’hui à Barcelone), on vient d’apprendre que Nvidia et AMD avaient cessé net la livraison de processeurs à la Russie, en conformité avec les décisions du Département du Commerce US.

Les autorités américaines ont en effet ajouté la Russie à la fameuse liste noire des entités avec lesquelles les sociétés US ne peuvent plus commercer. L’impact réel de cet embargo technologique ne pourra sans doute être mesuré que sur le moyen terme (voire le long terme), mais il est déjà possible de supposer que le blocage des livraisons de processeurs Intel ou AMD pourrait ralentir les projets de serveurs cloud.

La Russie met en chantier, depuis plusieurs trimestres maintenant, d’énormes fermes de serveurs de cloud destinées à accueillir les données de centaines de millions de citoyens russes, y compris les données transitant par des plateformes américaines (Facebook, Apple, etc.). Face à cette nouvelle donne, le secteur de la tech en Russie se repliera peut-être sur les processeurs Kirin développés par le chinois Huawei.