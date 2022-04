Sport en streaming illégal : 250 sites bloqués depuis janvier en France

L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) annonce que 250 sites de streaming illégal diffusant du sport ont été bloqués depuis le mois de janvier. Cela s’explique par le fait qu’ils n’avaient pas d’autorisation particulière.

Blocage important des sites de streaming sportifs illégaux

Cela représente près des deux tiers (63%) de l’audience sportive illicite en ligne, selon l’Arcom, née en janvier de la fusion entre le CSA (régulateur de l’audiovisuel) et la Hadopi (structure chargée de lutter contre le piratage sur internet). Ce sont « des résultats plus qu’encourageants, spectaculaires », a commenté Denis Rapone, chargé de la protection de la création et de la lutte contre le piratage sportif à l’Arcom, lors d’une conférence de presse marquant les 100 premiers jours de l’instance.

Ces blocages ont été permis par la loi dite anti-piratage ou anti-streaming, effective depuis janvier. Les ayants droit des compétitions peuvent saisir le juge pour demander le blocage. Également saisie par les ayants droit, l’Arcom peut demander aux fournisseurs d’accès Internet (FAI) de bloquer des services illicites apparus après la décision de justice et qui diffusent les mêmes compétitions sans autorisation.

Protection des compétitions sportives | « L’@Arcom_fr a conduit un véritable travail d’équipe, impliquant le juge, les ayants droit et les FAI (…) Au total, 250 sites illicites ont été bloqués en 3 mois (63 % de l’audience sportive illicite) » Denis Rapone #ArcomJ100 pic.twitter.com/g1Oy7UKnrS — Arcom (@Arcom_fr) April 5, 2022

Cinq décisions de justice ont été obtenues jusque-là. Quatre ont été au bénéfice des chaînes Canal+ et beIN Sports pour du football (Ligue des champions et Coupe d’Afrique des nations) et du rugby (Top 14), et une au bénéfice de la Ligue de football professionnel (LFP) pour la Ligue 1 et 2. Fin mars, Canal+, beIN Sports et la LFP s’étaient félicités de ces blocages.

L’IPTV, l’autre support pour voir illégalement les chaînes sportives

Il est vrai que le blocage des sites de streaming diffusant illégalement du sport et plus particulièrement du football est notable depuis quelques semaines maintenant. Un autre domaine important touche les services d’IPTV. Là encore, des blocages ont récemment eu lieu après une demande de Ligue de Football Professionnel (LFP). Mais l’IPTV va en réalité plus loin puisque ce support permet de voir toutes les chaînes de télévision 24 heures sur 24, pour un prix dérisoire par rapport aux abonnements légaux.

Il est certain que les pirates voulant regarder le sport et ne pas payer doivent se tourner vers des alternatives s’ils ne veulent pas voir leur site de streaming préféré ou leur service d’IPTV tomber un jour ou l’autre.