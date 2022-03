La LFP fait bloquer des services IPTV diffusant les matchs de Ligue 1 et 2

Le tribunal judiciaire de Paris a ordonné le blocage de plusieurs services IPTV après avoir été saisi par la Ligue de Football Professionnel (LFP). Les fournisseurs d’accès (Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free) ont pour obligation d’empêcher leurs clients à accéder aux services posant problème. Les services en question diffusaient illégalement les matchs de Ligue 1 et Ligue 2.

Blocage de services IPTV pour la diffusion de matchs de football

« Cette décision très importante permettra à l’ARCOM de solliciter dans les meilleurs délais le blocage des sites miroirs et des sites non encore identifiés au stade de la saisine et de la décision rendue », indique la LFP dans un communiqué. Elle ajoute que « les pouvoirs publics et l’autorité judiciaire ont saisi combien il était urgent d’offrir une protection efficace des compétitions de football professionnel contre les atteintes graves et répétées dont elles font l’objet ».

Il y a deux informations inconnues pour le moment. La première concerne les plateformes : quels sont les fameux services IPTV qui ont été bloqués ? Leurs noms ne sont pas dévoilés publiquement. Autre interrogation : quel est le type de blocage ? S’il s’agit d’un simple blocage au niveau des DNS, alors tout le monde pourra contourner le système en utilisant des DNS tiers et non ceux de leurs opérateurs. De plus, on peut se douter que les services IPTV vont changer d’adresses pour là encore contourner le blocage.

« Cette décision est une étape essentielle dans la lutte contre le piratage ayant permis l’adoption de la loi audiovisuelle d’octobre 2021 et vient concrétiser l’engagement de la Ligue de Football Professionnel », poursuit le communiqué. La LFP conclut sur le sujet en disant vouloir « la protection efficace de ses compétitions » et se veut partante pour discuter avec l’ensemble des intervenants pour y arriver.