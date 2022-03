Le chinois Moore Threads dévoile un GPU qui a la puissance d’une GTX 1070

On a cette fois dépassé le stade du tâtement de terrain. Après Innosilicon et Jingjia, c’est donc au tour du fabricant Moore Threads de se lancer sur le marché de la carte graphique « made and design in China ». Après un peu plus de 2 ans d’existence, la startup chinoise dévoile donc deux modèles de GPU, la MTT S60 destinée au gaming, et la MTT S2000 conçue pour équiper de gros serveurs.

Les deux cartes s’appuient sur un processeur GPU gravé en 12 nm, le tout basé sur une architecture « maison » baptisée MUSA (Moore Threads Unified System Architecture). La MTT S60 dispose de 2048 cœurs MUSA épaulés par 8 Go de RAM LPGDDR4X. La puissance théorique est de 6 Tflops, ce qui rejoint à peu de choses près les performances d’une GTX 1070. en d’autres termes, on est plutôt sur de l’entrée/moyen de gamme, et rien bien sûr qui puisse rivaliser avec les derniers monstres de NVIDIA ou AMD qui culminent largement à plus de 30 Tflops.

S’il ne s’agit donc pas d’un foudre de guerre, ce nouveau GPU peut tout de même traiter des effets visuels avancés comme l’illumination globale, la lumière volumétrique ou les ombres douces par exemple. De plus la MTT S60 est compatibles OpenCL, SYCL, CUDA, Vulkan, DirectX, ou encore OpenGL / GLES. Les moteurs de rendus Unity et Unreal seraient aussi reconnus en natif.

Beaucoup plus puissante, la MTT S2000 dispose de 4096 cœurs MUSA épaulés par 32 Go de VRAM. Les performances théoriques seraient de 12 Tflops, soit la puissance d’affichage d’une Xbox Series X. Verra t-on ces GPU ailleurs qu’en Chine ? C’est possible sachant que a signé un accord de partenariat avec Lenovo, le numéro un mondial des ventes de PC.