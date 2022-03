Dyson dévoile le casque audio Dyson Zone, avec purificateur d’air intégré

Coup de tonnerre dans le secteur du casque audio : le fabricant britannique Dyson dévoile le Dyson Zone, un casque supra-auriculaire avec ANC… et système de purification d’air intégré ! Absolument unique en son genre, le casque Dyson Zone se destine avant tout aux urbains vivant dans des environnements souvent soumis à de la pollution sonore mais aussi hélas à la pollution de l’air ambiant. Dyson rappelle à ce titre dans son communiqué de presse les chiffres alarmants de l’OMS : « 9 personnes sur 10 dans le monde respirent un air qui dépasse les limites de polluants recommandées ».

Il aura fallu à Dyson pas moins de 6 années et plus de 500 prototypes pour concevoir ce casque hors norme. Et le purificateur d’air intégré est à la hauteur de la réputation de la marque. Ainsi, Jake Dyson, Ingénieur en Chef Dyson, explique que « Contrairement aux masques de protection, il [le casque Dyson Zone, Ndlr] délivre un flux d’air frais sans toucher votre visage, grâce à des filtres haute performance et à deux pompes à air miniaturisées. »

Quelques uns des 500 prototypes utilisés par Dyson pour la conception du casque Dyson Zone

Intégré donc au casque Dyson Zone, le système filtrant électrostatique chargé négativement peut retenir tout type de particules fines comme les allergènes, la poussière de frein et autres, tandis qu’une une couche de carbone enrichie en potassium s’avère capable de capturer des gaz comme le dioxyde d’azote (NO2) ou le dioxyde de souffre (SO2). 4 modes de purification d’air sont proposés : faible, moyen, élevé et Auto.

Air Pur, Son Pur

« Air pur et son pur », c’est donc le nouveau slogan de cet accessoire audio résolument haut de gamme. Si l’expertise de Dyson dans les appareils de ventilation ou de purification d’air n’est plus à démontrer, l’arrivée du fabricant sur le marché de l’audio peut toutefois surprendre. Là encore, Dyson a visiblement appliqué ses méthodes d’exigence pour parvenir au meilleur résultat possible. Dyson promet ainsi « un son riche et immersif « , notamment grâce à un composant électroacoustique au néodyme qui, selon Dyson, délivre « un équilibre gauche-droite précis et une distorsion nettement inférieure à ce qui peut être détecté par l’oreille humaine ». Prometteur.

La salle de test audio du Dison Zone

Le mode ANC (réduction de bruit active) dispose de trois modes : le mode isolation offre le plus haut niveau…d’isolation possible par rapport aux bruits extérieurs, le mode conversation s’active dès que l’on baisse la visière du casque et éteint automatiquement la purification de l’air et enfin, le mode transparence laisse passer les sons environnants et augmente même certaines fréquences sonores, comme celles des sirènes (ambulances, pompiers); malin !

On note enfin la grande souplesse de l’accessoire, qui s’adaptera à différents usages. Il est ainsi possible de porter le Dyson Zone en mode « intégral » (visière fixe + audio + ANC), en mode « sonore » uniquement (visière relevée), avec un système de fixation étanche pour les zones humides et même avec un couvre-visage FFP2, l’accessoire étant fourni dans la boite. Le Dyson Zone sera disponible à la vente dans le courant de l’année 2023.