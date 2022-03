Le OnePlus 10 Pro peut être gratuit si vous avez un OnePlus One

OnePlus a décidé de faire un cadeau à ceux qui ont le OnePlus One, à savoir son premier smartphone qui a vu le jour en 2014 : leur offrir un OnePlus 10 Pro. Ce modèle est déjà disponible en Chine et il arrivera dans plusieurs pays, dont en France, le 31 mars.

Un OnePlus 10 Pro gratuit pour certaines personnes

Le simple fait d’avoir un OnePlus One est suffisant pour espérer avoir un OnePlus 10 Pro gratuit. Mais comme vous pouvez vous en douter, il n’y en aura pas pour tout le monde. Le constructeur compte offrir 33 exemplaires de son nouveau smartphone.

Pour participer, il faut se rendre sur le site de OnePlus via cette page. Une vérification est alors mise en place pour s’assurer que vous détenez bien un OnePlus One. La vérification consiste à entrer l’IMEI du smartphone et le numéro de commande. Celui-ci est à retrouver en se rendant dans Votre compte > Commandes depuis l’espace client du site de OnePlus. Pour l’IMEI, il suffit d’ouvrir l’application Téléphone puis d’entrer *#06#. Vous avez jusqu’au 4 avril pour faire la vérification et espérer remporter le lot.

Les gagnants seront sélectionnés au hasard par le système. Les résultats seront annoncés le 4 avril à 11 heures. Les récompenses seront envoyées sur les comptes OnePlus 24 heures après l’annonce des gagnants.