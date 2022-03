OnePlus 10 Pro : la date de sortie française est désormais connue

Le OnePlus 10 Pro arrive bientôt en France, avec sa date de sortie qui est le 31 mars. Le smartphone est déjà disponible en Chine et il sera lancé à la fin du mois en Europe, aux États-Unis et dans d’autres régions.

Une date de sortie pour le OnePlus 10 Pro en France

OnePlus avait déjà prévenu que son smartphone allait voir le jour en mars, sans pour autant donner un jour précis. Comme nous pouvons le voir aujourd’hui, le constructeur a finalement choisi le dernier jour du mois. Le lancement se fera dans une semaine.

Le OnePlus 10 Pro dispose d’un grand écran AMOLED de 6,7 pouces (QHD+, 1440p) avec un taux de rafraichissement variable (de 1 Hz à 120 Hz), la puce Snapdragon 8 Gen 1, 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. On se place donc sur un modèle haut de gamme. Malheureusement, il n’y a pas encore d’information officielle concernant le prix en euros. En Chine, il débute à 4 699 yuans (650 euros), mais il est bon de préciser qu’il s’agit d’un prix hors taxe. Si l’on se base sur des rumeurs, ce serait 899 euros en Europe.

OnePlus va profiter de ce lancement pour ouvrir des boutiques éphémères dans plusieurs pays. En France, ce sera un espace dédié à la Fnac Terne dans le 17e arrondissement de Paris. Pour le coup, ce sera le 2 avril entre 11 heures et 20 heures. Tous les acheteurs bénéficieront de l’offre de précommande, à savoir une paire de OnePlus Buds Pro offerte. Aussi, pour les 10 premiers acheteurs, un cadeau exclusif leur sera offert. D’autre part, une réduction de 100 euros sera appliquée pour tout achat d’un OnePlus 10 Pro si vous présentez votre précédent smartphone OnePlus ou si vous êtes un adhérent Fnac.