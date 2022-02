Le OnePlus 10 Pro arrive en France en mars et reste avec OxygenOS

Après un lancement en Chine, OnePlus annonce que son OnePlus 10 Pro va débarquer en France, ainsi que dans le reste de l’Europe, aux États-Unis et en Inde d’ici la fin du mois de mars. Pour rappel, le lancement en Chine a eu lieu en janvier.

Une date de sortie pour le OnePlus 10 Pro en France

Un point très intéressant pour le lancement international du OnePlus 10 Pro concerne le système d’exploitation. Il est toujours question d’Android, mais OnePlus va ici utiliser sa surcouche OxygenOS et non la version unifiée avec Oppo (qui propose ColorOS). Au départ, OxygenOS et ColorOS ne devaient faire qu’une surcouche, mais les critiques d’utilisateurs ont été nombreuses et OnePlus a donc décidé de rester sur la sienne. Concernant le modèle spécifique à la Chine, ce sera ColorOS.

Pour l’international, le OnePlus 10 Pro aura le droit à OxygenOS 12.1 au lancement et le constructeur promet qu’OxygenOS 13 arrivera plus tard. Les points mis en avant sont une expérience rapide et fluide, un design sans contrainte, une facilité d’utilisation et des fonctionnalités de personnalisation exclusives. Et comme on peut s’en douter, OxygenOS 13 s’appuiera sur Android 13. Cette version est actuellement disponible en version Developer Preview.

Il faut donc attendre encore quelques semaines pour avoir le OnePlus 10 Pro en France et ailleurs. Ce smartphone dispose d’un grand écran AMOLED de 6,7 pouces (QHD+, 1440p) avec un taux de rafraichissement variable (de 1 Hz à 120 Hz), la puce Snapdragon 8 Gen 1, 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Il débute à 4 699 yuans (650 euros) en Chine (c’est un prix hors taxe). Il n’y a pas encore un prix pour l’Europe.