Et pendant ce temps dans le Métavers : Qualcomm, X-Oasis, Macron, Gundam, etc.

Le Métavers est à nos portes, ou plutôt à nos casques de réalité mixte (AR/VR). L’info autour de ce concept à la fois flou et précis (si l’on prend comme cadre de référence l’Oasis du film Ready Player One) est toujours aussi bouillonnante, et toujours aussi inversement proportionnelle au taux d’équipement. Voilà donc un petit bouillon des infos méta-renversantes des quelques jours (semaines ?) écoulées, et il y a en a vraiment pour toutes les futures dystopies « métaverses ».

1- Pour la première fois, le Président français Emmanuel Macron a parlé du Métavers dans un discours public, en l’occurrence un discours de campagne : « Nous nous battrons pour bâtir un métavers européen” a déclaré le candidat-président. Le programme est encore très loin d’être défini puisqu’il s’agit essentiellement de “Permettre à tous nos créateurs, quel que soit d’ailleurs le champ culturel qui est le leur ou leur champ d’activité, de créer et de ne pas dépendre d’acteurs et d’agrégateurs anglo-saxons ou chinois, qui pourront totalement contourner sinon les règles aujourd’hui de respect des droits d’auteurs et du droit voisin”.

2- Une étude du cabinet de conseil américain Grand View Research (GVR) prévoit que d’ici 2030, le métavers pèsera pas moins de 678 milliards de dollars (en revenus cumulés). GVR annonce aussi un taux de croissance à l’année de 39,4 %. Pour les analystes, le Métavers sera avant tout un outil de divertissement et cite les succès actuels de Fortnite, Roblox, The Sandbox ou Minecraft. L’arrivée de grands groupes sur ce marché (Apple, Disney) devrait participer à cette croissance fulgurante.

3- X-Oasis, c’est le nom d’une plateforme de prostitution… pour avatars ! Fondée il y a deux ans par les japonais Karin et Dary, X-Oasis se taille déjà un joli succès, et démontre (mais certains en doutaient-ils ?) que le marché du sexe ne sera pas le dernier à prendre le train du métavers en marche.

4- Qualcomm a lancé le 21 mars dernier le Snapdragon Metaverse Fund, soit un fonds de financement du Métavers doté de 100 millions de dollars. Le Metaverse Fund financera essentiellement des technologies de réalité mixte (XR) et d’IA. L’intérêt de Qualcomm pour le Métavers semble assez logique : 17% des revenus du fondeur proviennent déjà de la vente de processeurs destinés aux technologies AR/VR. Qualcomm précise aussi travailler sur un appareil qui combinera les atouts du smartphone, du casque VR et des lunettes AR.

5- Meta propose de nouveaux outils de formation pour les développeurs d’Horizon Worlds, son Métavers déjà opérationnel aux Etats-Unis. Builder Tracks permet ainsi de se former et d’expérimenter la création de zones d’activités VR que l’on pourra ensuite implémenter dans Horizon Worlds. Le travail collaboratif est facilité, et comme on peut le voir ci-dessous, travailler sur de la VR n’a jamais semblé aussi fun.

6- Bandai Namco a annoncé il y a deux semaines son projet Gundam Metaverse, qui sera en fait une sorte de Horizon Worlds dédié à Gundam, aux franchises Bandai Namco, mais aussi à d’autres références du jeu vidéo (Pac-Man, Soul Calibur, Dark Souls, etc.). Il y aura aussi des films (projetés dans des salles de ciné VR donc), des concerts virtuels (presque « classique » désormais, et plein d’autres activités VR. Bandai prévoit aussi des achats via NFTs à l’intérieur de son Métavers, ce qui ne nous enchante pas vraiment…