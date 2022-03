Le Pixel 6 a de moins bons retours haptiques depuis Android 12L

Android 12L est disponible depuis peu pour les Pixel 6 et 6 Pro, et cette mise à jour propose de moins bons retours haptiques selon plusieurs utilisateurs qui se plaignent sur Reddit et les forums de Google.

Des soucis avec les retours haptiques sur les Pixel 6

Les utilisateurs avec des Pixel 6 indiquent que les retours haptiques ont diminué de façon notable, entraînant dans certains cas des notifications ou des appels manqués. Le fait de modifier les différents paramètres de vibration dans Android 12L ne change pas grand-chose. Le problème semble être aléatoire, avec certains utilisateurs touchés, mais pas d’autres. Certains affirment par exemple que les retours haptiques sont tout simplement différents, avec un début plus doux et donc plus discret.

Dans tous les cas, il semblerait bien que Google ait fait quelque chose. D’ailleurs, Google a modifié sa liste des nouveautés après la disponibilité d’Android 12L. Le groupe a ajouté la ligne suivante : correction d’un problème provoquant un retour haptique plus faible dans certaines conditions. Ironiquement, c’est la situation inverse qui se présente pour plusieurs utilisateurs.

Google n’a pas réagi publiquement à ce problème de retours haptiques entre Android 12L et les Pixel 6 et 6 Pro. Mais on peut imaginer qu’une mise à jour pourra corriger le tir, sachant que tout allait bien jusqu’à présent.