Google a collecté des données avec ses applications Messages et Téléphone sans prévenir les utilisateurs

Les applications Téléphone et Messages de Google sur Android n’ont pas vraiment été respectueuses de la vie privée, puisqu’elles ont collecté des données sans l’accord au préalable des utilisateurs.

Une collecte de données avec les applications de Google

Selon un article de recherche publié par Douglas Leith, professeur d’informatique au Trinity College de Dublin, les applications Téléphone et Messages de Google ont collecté les données des utilisateurs sans les avertir, et il n’y a pas de moyen d’arrêter ce processus.

« Les données envoyées par Google Messages comprennent un hachage du texte du message, ce qui permet de relier l’expéditeur et le destinataire dans un échange de messages », indique le document. « Les données envoyées par Google Téléphone comprennent l’heure et la durée de l’appel, permettant là encore de relier les deux téléphones engagés dans un appel téléphonique ». Des numéros de téléphone, ainsi que des journaux d’appels entrants et sortants, ont également été collectés. Ces informations ont ensuite été transmises aux serveurs de Google par le biais du service d’enregistrement Clearcut des Google Play Services et du service Firebase Analytics.

Le vrai problème est que les utilisateurs n’ont pas été prévenus, qu’ils n’ont pas une option pour arrêter la collecte et que la politique de confidentialité des deux applications ne fait pas mention d’une telle pratique. Ironiquement, il s’agit d’une exigence stricte de la part de Google pour les applications tierces sur le Play Store.

Les deux applications cumulent chacune plus d’un milliard de téléchargements. Elles sont donc populaires et la collecte de données a concerné chaque utilisateur ayant l’une ou l’autre.