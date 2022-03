Windows 11 : Microsoft officialise le filigrane sur les PC non supportés

Après une phase de test, Microsoft officialise l’arrivée du filigrane dans le coin inférieur de Windows 11 sur les PC qui ne sont pas supportés. Cela concerne les personnes qui installent le système d’exploitation alors que leur ordinateur n’a pas les composants nécessaires.

Un filigrane peut apparaître sur Windows 11

Microsoft avait testé ces changements le mois dernier et voilà qu’ils sont maintenant déployés dans la version Release Preview. Si Windows 11 est exécuté sur du matériel non pris en charge, un nouveau filigrane de bureau indiquera « La configuration requise n’est pas respectée. Allez dans les paramètres pour en savoir plus ». Il est similaire, mais beaucoup moins proéminent, que filigrane apparaissant si Windows n’a pas été activé.

Windows 11 requiert une configuration minimum pour l’installation. Il faut notamment avoir un processeur Intel de 8e génération au minimum ou bien un processeur AMD avec l’architecture Zen 2 ou Zen+ au minimum. Cela signifie que plusieurs PC ne peuvent pas installer le nouveau système d’exploitation. Mais il existe des méthodes pour contourner la limitation et ainsi forcer l’installation sur tous les PC (ou presque). Même Microsoft en partage une, c’est dire.

Microsoft ne dit pas quand le filigrane fera ses débuts dans la version stable de son système d’exploitation. Mais cela ne devrait pas tarder maintenant que l’on retrouve dans la Release Preview qui concerne les membres du programme Windows Insider.