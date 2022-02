Windows 11 teste un filigrane sur les PC non supportés

Il est possible d’installer Windows 11 sur un PC non supporté, à savoir un ordinateur qui ne répond pas à toutes les caractéristiques techniques. L’installation se fait manuellement et non via Windows Update. Voilà maintenant que Microsoft teste un filigrane.

Un filigrane sur Windows 11 quand le PC n’est pas officiellement supporté

Le filigrane en test sur Windows 11 pour les PC non supportés apparait en bas à droite de l’écran, juste au-dessus de l’horloge. C’est le même emplacement que le filigrane lorsque Windows n’est pas activé. « La configuration requise n’est pas atteinte », peut-on lire. Il s’agit purement d’un affichage en bas de l’écran, le reste du système d’exploitation reste fonctionnel.

À noter qu’une même alerte va apparaitre au niveau des paramètres de Windows 11. Le message est le même, indiquant que le PC ne dispose pas des caractéristiques techniques requises pour officiellement faire tourner Windows 11.

Le test est en cours avec la build 22557 de Windows 11, disponible depuis peu auprès des testeurs membres du programme Windows Insiders. Il sera intéressant de voir si Microsoft ira jusqu’au bout et affichera le même message à l’avenir avec la version finale de la mise à jour.

Dans le même temps, un nouveau pop-up apparait au moment d’installer Windows 11, alertant les utilisateurs ayant un PC non supporté officiellement qu’il peut exister des risques. Par exemple, les mises à jour ne seront pas forcément délivrées. Aussi, Microsoft note que des dégâts peuvent avoir lieu à cause d’un manque de comptabilité.