IREX 2022 (partie 2) : des robots japonais épatants (Sony, Panasonic, Kawasaki, Epson, etc.)

L’IREX 2022 a fermé ses portes il y a quelques jours, mais le salon japonais de la robotique mérite vraiment un second coup d’oeil après notre premier article sur les robots de Honda et Kawasaki. Sony Interactive Entertainment nous régale avec un nouveau prototype de robot Asimo capable de reproduire à la perfection et avec une grande rapidité les gestes effectués par un individu placé devant lui !

Et que dire de l’UMOZ, un pot-robot qui sait se déplacer pour trouver le coin le plus favorable à la pousse de la plante qu’il porte sur lui. Trop d’humidité ? L’UMOZ se déplacera vers un point chaud et ensoleillé. Trop de soleil ? Il cherchera un coin d’ombre, toujours grâce à ses capteurs et ses petites pattes robotisées. Adorable !

Du côté de THK, on joue la carte de l’humour avec un band de robot assez déjanté mais finalement plutôt convaincant.



En revanche, Kawasaki ne rigole pas du tout avec son Medicaroid (robot de soins médicaux) baptisé Hinotori. Ce dernier est capable d’effectuer des actes de chirurgie avec une grande précision (bien sûr piloté à distance par un vrai chirurgien.



Encore un groupe de robots musicaux avec les bras robots industriels de chez Epson, qui profitent de l’IREX pour nous jouer un air avec des Otamatone, un instrument de musique vraiment étrange mais ultra populaire au Japon.