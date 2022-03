A l’IREX 2022, Honda et Kawazaki dévoilent… d’étranges robots

L‘IREX, l’un des principaux salons de robotique au Japon, a permis de faire le point sur l’état de ce secteur technologique. Deux entreprises se sont illustrées lors de cette édition 2022 avec des prototypes de robots passablement étranges. Encore plus étrange sans doute que leurs robots, ces deux sociétés sont plus connues dans le monde pour leurs motos que pour leurs robots.



Kawazaki Robotics a ainsi levé le voile sur Kaleido, un robot humanoide assez lent mais capable de grimper sur une petite plateforme, et a (surtout) créé la sensation avec Bex, un robot au design de bouquetin (ou d’une créature de Myazaki) qui ne semble pas servir à autre chose qu’à se balader sur son dos (là encore très lentement). On reste tout de même très loin de la vitesse de mouvements et de l’agilité des robots de Boston Dynamics, et c’est peu de le dire.

Honda, concurrent de Kawa dans le secteur des bolides à deux roues, continue le bras de fer dans le domaine de la robotique. L’entreprise a profité de l’IREX pour présenter une nouvelle fois son robot AVATAR dont les mouvements peuvent être entièrement pilotés à distance via un casque VR.



Ainsi contrôlé à distance, le robot Avatar s’avère capable de manipuler avec précision de petits objets, mais il faut bien reconnaitre que l’on a plutôt affaire ici à un automate « téléguidé » ultra sophistiqué qu’à un véritable robot autonome. Le concept pourrait cependant avoir un intérêt pour la manipulation de produits dangereux, ou pourquoi pas un jour, pour la récolte d’échantillons sur une autre planète hostile (soyons fous).