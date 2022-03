James Webb : une première et sublime image d’étoile prise par le miroir de 6,5m de diamètre

Cette fois, les 18 segments-miroirs du James Webb Space Telescope (JWST) sont (presque) parfaitement alignés, ce qui signifie que le télescope peut déjà capturer des images de l’univers comme s’il était doté d’un seul et même miroir de 6,5 mètres de diamètre. La NASA a justement réalisé un premier cliché de test avec le NIRCam (Near Infrared Camera) du JWST, et c’est déjà sublime malgré les imperfections restantes (encore un peu de grain, monochrome) : le cliché en question nous dévoile l’étoile 2MASS J17554042+6551277 (à vos souhaits !), située dans la constellation du Dragon. Le miroir est tellement sensible que malgré le focus sur 2MASS-etc. on distingue d’autres étoiles et même des galaxies en arrière plan. Vraiment fantastique !

A noter ici que la couleur rougeâtre est artificielle (filtre rouge), une fausse-couleur qui nous permet de distinguer ce qui serait sinon invisible à nos yeux (La NIRCam capture en effet dans l’infrarouge). Maintenant que cette phase d’alignement est terminée, démarre pour les ingénieurs la phase d’optimisation et d’affinement, notamment pour bien aligner avec le miroir les autres instruments embarqués du JWST (spectrographe NIRSpec, caméra infrarouge Miri). Les premières véritables observations de James Webb démarreront durant le mois de juillet 2022.