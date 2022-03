Microsoft donne rendez-vous le 5 avril pour un événement qui sera lié à Windows 11 et au « futur du travail hybride ». Il sera possible de suivre l’événement, il débutera à 16 heures (française) et sera sur le site de Microsoft.

Un événement Windows pour le 5 avril

Microsoft n’est pas très bavard sur ce que nous allons découvrir le 5 avril. Le groupe se contente de dire : « Windows propulse l’avenir du travail hybride ». Il faudra donc attendre encore trois semaines avant de savoir ce que la société mijote… sauf s’il y a des fuites en amont. Panos Panay, le responsable de Windows chez Microsoft, sera l’hôte de l’événement.

Il est possible que les annonces portent principalement sur la sécurité, la productivité et les fonctions de gestion de Windows conçues pour améliorer l’utilisation et le déploiement du système d’exploitation sur le lieu de travail. Après tout, le télétravail s’est démocratisé avec les confinements. Aujourd’hui, plusieurs entreprises proposent le travail hybride : des jours en télétravail et des jours en présentiel au sein de la société.

L’année dernière, Microsoft a organisé un grand événement Windows pour l’annonce de Windows 11, mais ce rendez-vous était très axé sur les consommateurs et non sur les entreprises. Bien qu’il existe une version de Windows 11 pour les entreprises, Microsoft ne s’y est pas beaucoup intéressé, sachant que la plupart des sociétés attendent avant d’adopter la dernière version du système d’exploitation.