GTA 5 est maintenant disponible sur PS5 et Xbox Series X/S

Ce 15 mars marque la disponibilité de Grand Theft Auto 5 (GTA 5) sur PlayStation 5 et Xbox Series X, avec une version optimisée du jeu de Rockstar. Grand Theft Auto Online est également disponible sur les nouvelles consoles.

Disponibilité de GTA 5 sur PS5 et Xbox Series X/S

Le jeu a donc connu une sortie sur trois générations de consoles. Il y a d’abord eu les PlayStation 3 et Xbox 360 en septembre 2013 puis les PlayStation 4 et Xbox One en novembre 2014. Et voilà maintenant que les nouvelles consoles de Sony et Microsoft y ont le droit avec des améliorations visuelles.

GTA 5 sur PlayStation 5 et Xbox Series X a le droit à un mode Fidélité (4K native, 30 images par seconde et ray-tracing), un mode Performance (4K upscalée et 60 images par seconde), ainsi qu’un mode Performance RT (4K upscalée, 60 images par seconde et ray-tracing). On peut également évoquer les chargements plus rapides, davantage d’éléments à l’écran (trafic, végétation, piéton, etc) et le support des fonctionnalités de la DualSense sur la console de Sony.

Sur PlayStation 5, le combo GTA 5 + GTA Online est disponible au prix de 9,99€ jusqu’au 14 juin. Cela passera ensuite à 39,99€. Sur Xbox Series X/S, c’est 19,99€ jusqu’au 14 juin puis 39,99€. Pourquoi une différence entre les deux supports ? Rockstar ne le dit pas, mais on peut imaginer que le groupe a signé un accord commercial avec Sony.

Il est également possible d’avoir uniquement GTA Online. Dans ce cas, le jeu est gratuit pour les joueurs PS5. Ils ont jusqu’à 14 juin pour le réclamer depuis le PlayStation Store. Ce sera ensuite 19,99€. Mais il est bon de noter que les personnes qui l’auront récupéré d’ici le 14 juin l’auront toujours gratuitement après cette date. Quant aux Xbox Series X/S, le prix est de 9,99€ jusqu’à 14 juin puis 19,99€.