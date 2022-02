GTA 5 PS5 et Xbox Series a une date de sortie : le 15 mars 2022

Rockstar annonce une date de sortie pour GTA 5 sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S : ce sera le 15 mars 2022. GTA Online arrivera à la même date sur les nouvelles consoles de Sony et Microsoft.

Une date de sortie pour GTA 5 sur les nouvelles consoles

GTA 5 et GTA Online sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S proposent de nouveaux graphismes avec une définition allant jusqu’à la 4K et jusqu’à 60 images par seconde. Il y a des mises à niveau des textures et de la distance, des options HDR et le support du ray-tracing, tout en offrant les avancées techniques de la dernière génération de consoles avec des temps de chargement plus rapides, un son 3D immersif, des fonctionnalités spécifiques aux plateformes comme le retour haptique avancé, et bien plus encore.

Ceux qui ont déjà le jeu sur PS4 et Xbox One pourront transférer leur sauvegarde du mode histoire et du mode ligne sur les nouvelles consoles, et ce dès le premier jour. Qui plus est, une version seule de GTA Online sera disponible au lancement et elle sera gratuite pendant trois mois pour les possesseurs d’une PS5. Rockstar ne dit pas quel sera le prix après les trois mois sur PS5 ou dès le premier jour pour les joueurs Xbox.

Il faut dire que l’annonce de la date de sortie pour GTA 5 et GTA Online sur PS5 et Xbox Series n’est pas la plus grosse révélation de Rockstar. En effet, le studio a également confirmé le développement de GTA 6. Tous les détails sont à retrouver sur cet article dédié.