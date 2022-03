Ukraine : les technologies de reconnaissance faciale au coeur du conflit

Les technologies de pointe jouent un rôle important dans une guerre moderne, et c’est d’autant plus vrai concernant l’invasion des troupes russes en Ukraine : lutte contre la désinformation sur les réseaux sociaux, internet satellitaire Starlink déployé au dessus des villes bombardées, mais aussi, utilisation massive des outils de reconnaissance faciale. On a en effet appris il y a peu que Clearview AI, le logiciel de la très controversée entreprise américaine spécialisée dans la reco faciale de haut niveau, a été distribué aux autorités ukrainiennes.

Clearview AI servirait principalement à identifier les corps (de soldats russes ou ukrainiens), les réfugiés (afin d’éviter l’infiltration de mercenaires russes ou de permettre le regroupement des membres dispersés d’une même famille), mais aussi toute personne se présentant à un check point. La startup américaine Clearview précise que l’Ukraine dispose d’une licence gratuite et donc d’un accès gratuit à ses serveurs regroupant un nombre incalculable de visages (2 milliards d’images proviendraient du service de médias sociaux russe VKontakte). La Russie utilise aussi Clearview, mais l’accès à la base de données resterait bien sûr payant pour le gouvernement russe.

Aux Etats-Unis, Clearview AI est essentiellement utilisé par les forces de Police (plus de 2400 poste de police en seraient équipés). Dans le reste du monde, le succès est beaucoup plus relatif, Clearview étant même interdit dans plusieurs pays (dont le Royaume-Uni par exemple).